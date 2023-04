Lordelo: Aliados em torno de um objetivo maior

João Brandão Hoje às 13:49, atualizado às 14:17 Facebook

Formação de Lordelo garantiu o segundo lugar na Divisão de Elite (série 2), da A. F. Porto, após susto na reta final. Regresso aos campeonatos nacionais é aposta.

Um início prometedor nesta época, 10 vitórias e uma derrota em 11 jogos, fez prever um passeio para a equipa de Lordelo na Divisão de Elite, da A. F Porto. No entanto, a competição provou, mais uma vez, ser uma autêntica maratona e o ritmo competitivo começou a sentir-se nas pernas dos jogadores dos Aliados que, com bastantes baixas por lesões, foram perdendo algum fulgor inicial.

Começaram a surgir alguns empates e somar três pontos não se tornou tão habitual como nesses primeiros jogos. Já na reta final, a equipa somou três derrotas consecutivas e permitiu que a vantagem ficasse mais curta. O Sousense, o mais próximo perseguidor, aproximou-se de forma perigosa: "Os últimos jogos foram sempre a sofrer... Até disse aos jogadores que me iam matar do coração", disse, ao JN, Filipe Carneiro, presidente do emblema de Paredes.