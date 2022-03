Lorene Bazolo segue para as meias-finais na prova dos 60 metros

JN/Agências Hoje às 10:24 Facebook

A atleta portuguesa qualificou-se, esta sexta-feira, para as semifinais dos 60 metros nos Mundiais de atletismo em pista coberta, em Belgrado, enquanto Rosalina Santos ficou pelas eliminatórias.

Bazolo assegurou uma das 24 vagas nas semifinais, que vão ser disputadas a partir das 18.05 horas locais (17.05 horas em Portugal continental), ao terminar a primeira série em 7,24 segundos.

Apesar de ter ficado fora das três posições de apuramento direto, o quinto lugar na série, a 17 centésimos de segundo da norte-americana Marybeth Sant-Price, valeu à recordista nacional da distância (7,17 segundos) o 20.º tempo nesta fase, e a terceira das seis vagas pela repescagem.

Na segunda série, vencida pela suíça Mujinga Kambundji, em 7,17 segundos, Rosalina Santos terminou no sétimo posto, com a marca de 7,37 segundos, a sete centésimos do seu recorde pessoal.

A atleta portuguesa concluiu a prova com o 34.º melhor registo. A dinamarquesa Isa Karstof foi a última atleta repescada para as semifinais, com o tempo de 7,29 segundos.

A final dos 60 metros está marcada para esta sexta-feira, pelas 19.52 horas em Portugal continental.