Lorenzo Fortunato vence 14.ª etapa, Egan Bernal reforça liderança

JN/Agências Hoje às 16:48 Facebook

Twitter

Partilhar

O italiano Lorenzo Fortunato (EOLO Kometa) venceu, este sábado, a 14.ª etapa da Volta a Itália, no topo do Monte Zoncolan, enquanto o colombiano Egan Bernal (INEOS) reforçou a liderança da geral individual.

Fortunato, de 25 anos, cumpriu os 205 quilómetros entre Cittadella e o Monte Zoncolan em 5:17.22 horas, batendo o esloveno Jan Tratnik (Bahrain-Victorious), segundo, por 26 segundos, e o também italiano Alessandro Covi (UAE Emirates), terceiro a 59. Nelson Oliveira (Movistar) foi oitavo na etapa, a 2.18.

Egan Bernal deu nova demonstração de força e foi quarto, a 1.43 do vencedor, e reforçou a camisola rosa, com 1.33 minutos para o britânico Simon Yates (BikeExchange), que ascendeu a segundo, e 1.51 para o italiano Damiano Caruso (Bahrain-Victorious), terceiro.

No domingo, a 15.ª etapa liga Grado a Gorizia em 147 quilómetros, com três subidas de terceira categoria no traçado.