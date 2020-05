Loris Karius deixa Besiktas devido a salários em atraso

JN/Agências Hoje às 18:33 Facebook

O guarda-redes alemão Loris Karius terminou o contrato com o Besiktas, devido a salários em atraso e depois de ter "sido paciente durante meses", revelou o jogador, que estava emprestado pelo Liverpool.

"Hoje terminei meu contrato com o Besiktas. É uma pena que termine assim, mas fiz tudo para resolver a situação sem problemas. Tenho sido paciente há meses, ao conversar com a direção várias vezes", escreveu o guardião, de 26 anos no Instagram.

Karius, que estava no clube de Istambul desde a temporada 2018/2019, revelou que "sugeriu ao Besiktas ajudar com um corte salarial", mas o plano foi "infelizmente recusado".

Há duas semanas, o presidente do Besiktas, Erdal Torunogullari, referiu que Karius estava "nervoso" com a questão dos salários e chegou mesmo a recorrer à FIFA.

"Ele dirigiu-se à FIFA por causa da compensação e para terminar o contrato. Alega salários que não correspondem [à verdade] e quer dinheiro por meses que não jogou. Não queremos fazer pagamentos que ele não merece", justificou o presidente.

Nas duas épocas em que esteve cedido pelo Liverpool ao clube turco, Karius fez 67 jogos e partilhou o balneário com os internacionais portugueses Pepe e Ricardo Quaresma, na época de 2018/2019, e na atual com Pedro Rebocho.