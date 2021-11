Los Angeles2028 investe mais de 140 milhões de euros no desporto jovem

JN Hoje às 20:43 Facebook

O Comité Organizador dos Jogos Olímpicos Los Angeles2028 anunciou esta quarta-feira que o programa de desporto jovem PlayLA, parte integral do legado pretendido naquela cidade norte-americana, já arrancou e terá uma dotação de cerca de 141 milhões de euros.

"O programa PlayLA foi lançado no início do mês e é possível pelo acordo entre Los Angeles2028 e o Comité Olímpico Internacional (COI), [...] com até 160 milhões de dólares [cerca de 141 milhões de euros] investido no desporto jovem a nível local até à realização dos Jogos", pode ler-se numa nota do COI após uma reunião entre as duas partes.

Além das várias "parcerias comerciais" e o sucesso na frente financeira, o organismo que rege o movimento olímpico destaca o aumento de "diversidade comunitária" entre as forças que apoiam o evento, bem como o crescimento para mais de uma centena de profissionais empregados na organização, a começar pela nova diretora-executiva, Kathy Carter.

Os Jogos estão a ser preparados com uma década de antecedência, após a confirmação em 2018, e a primeira reunião desde outubro de 2020, em mais de um ano, mostrou "progresso encorajador", destacou a presidente da Comissão de Coordenação do COI, Nicole Hoevertsz.

"Los Angeles2028 fez grandes progressos com o arranque do PlayLA e o estabelecimento da Comissão de Atletas. [...] Considerando tudo o que já foi alcançado, dá-nos grande crença no trabalho que estamos a fazer, juntos, em prol de uma experiência olímpica inesquecível em 2028", explicou, citada em comunicado.