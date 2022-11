Lotação esgotada em Al-Shahaniya para seguir Cristiano Ronaldo

Rui Farinha, em Doha Hoje às 21:00 Facebook

Jornalistas estrangeiros, sobretudo ingleses, também estiveram em grande número no primeiro treino luso em solo catari

O primeiro treino da seleção portuguesa em solo catari ficou marcado por uma invasão de jornalistas estrangeiros, sobretudo ingleses. De tal forma que a sala de imprensa, com capacidade para 100 pessoas, acabou por ser pequena para tanta gente. A razão do interesse esteve centrada, claro, em Cristiano Ronaldo, mas foi Bernardo Silva o jogador português escolhido para dialogar com os jornalistas, que tentou sempre fugir à polémica em redor de CR7.

Durante os 13 minutos que durou a conversa, seis perguntas foram sobre o assunto do momento mas o futebolista do Manchester City jogou sempre à defesa. "Entrevista de Cristiano? É uma questão pessoal e não sou do Manchester United. Mas mesmo que fosse não respondia. Essas notícias nada têm a ver com a seleção". Garantiu também que Ronaldo e Bruno Fernandes mantêm uma boa relação. "Não vejo qualquer ambiente estranho entre eles".

No âmbito geral, o grupo sente-se otimista antes do arranque da prova. "Estamos prontos para representar o país da melhor maneira", acrescentou.

Ao JN, o jornalista francês, Régis Dupont, do L"Equipe, considera que Portugal pode colher dividendos por a atenção estar centrada sobre CR7. "A pressão está toda do lado dele e isso é muito bom para os outros 25 jogadores. Estão muito confortáveis e focados no primeiro jogo". A afluência dos "media" é enorme. "O tema de Ronaldo é neste momento um dos únicos assuntos da imprensa britânica. Além da polémica com o United, ninguém sabe muito bem como ele está fisicamente e isso dá também azo a incertezas. É o seu último Mundial".

O jornalista da TVE, Nicolás de Vicente, lembra que o Campeonato do Mundo é o único troféu que falta ao currículo de Ronaldo. "Todos querem saber o que se passa com ele, é muito competitivo mas pode não estar a cem por cento". Sobre o rendimento de Portugal, crê que não terá consequências negativas: "Tenho a certeza de que vão deixar de tudo de lado nos jogos".

Seis ausentes

A seleção treinou ontem pela primeira vez, em Al-Shahanyia, e Fernando Santos não contou com António Silva, Otávio, Dalot, William, João Félix e André Silva, que fizeram trabalho de recuperação no ginásio.



Pepe com proteção

Apesar de estar recuperado de uma entorse no joelho esquerdo, que o colocou fora de campo durante um mês e meio, Pepe ainda trabalha com algumas precauções e utilizou uma ligadura no local que foi afetado.