Lotação esgotada no Dragão para clássico da Taça de Portugal

O F. C. Porto anunciou, esta tarde de quarta-feira, ter vendido todos os bilhetes para o encontro com o Benfica, esta quinta-feira, a contar para os oitavos de final da Taça de Portugal.

Os dragões utilizaram as redes sociais para das a conhecer aos sócios que haverá casa cheia, tendo os 3000 ingressos que restavam sido vendidos esta manhã.

"O Clássico da Taça de Portugal encontra-se esgotado", escreveram na publicação.

A partida dos oitavos de final está marcada para as 20.45 horas desta quinta-feira, sendo que os portadores de bilhete têm de apresentar à entrada do estádio um teste PCR (até 72 horas antes) ou antigénio (até 48 horas antes) negativo à covid-19, ou autoteste realizado e certificado no local. Em alternativa poderá ser apresentado certificado de recuperação.

Os azuis e brancos têm à disposição dos adeptos dois centros de testagem (na Alameda do Dragão e junto ao Museu) a funcionar até à meia-noite desta quarta-feira e das 9 às 21.45 horas de quinta-feira, dia do jogo.