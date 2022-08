Lotação esgotada para o F. C. Porto-Sporting

Estádio do Dragão vai estar cheio para a receção dos portistas aos leões.

O Clássico entre o F. C. Porto e o Sporting, marcado para sábado às 20.30 horas, vai ter casa cheia. Os azuis e brancos anunciaram que o Estádio do Dragão estará com lotação esgotada (cerca de 49 mil pessoas) para aquele que será o primeiro jogo entre os "três grandes" da temporada 2022/23.

O F. C. Porto joga novamente com uma casa cheia, depois dos bilhetes terem esgotado nos encontros frente ao Tondela (Supertaça), Marítimo e Vizela.