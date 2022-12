Lothar Matthaus sobre Ronaldo: "Foi o maior fracasso do Mundial"

Daniela Silva Hoje às 20:17 Facebook

Twitter

Partilhar

O antigo internacional alemão comentou a prestação do português no Mundial do Catar. Ao jornal Bild, Lothar Matthaus, campeão da Europa e do Mundo pela Alemanha, considerou que Cristiano Ronaldo "foi o maior fracasso do Mundial, ao contrário de Messi".

O ex-jogador do Bayern de Munique acredita que "com o seu ego, Ronaldo prejudicou a equipa e a si mesmo. Não há dúvidas de que ele foi um grande jogador e um finalizador de máximo nível. Mas, agora, ele prejudicou o seu legado."

Em relação ao futuro do português, Lothar Matthaus acha difícil "imaginá-lo em qualquer clube", adiantou, concluindo "Eu até que sinto pena dele".

PUB

Ao contrário das críticas a Cristiano, o alemão teceu largos elogios ao eterno rival do português, Lionel Messi, que se sagrou campeão do Mundo no Catar. "Ele é o grande vencedor. Merece isto porque deu a mim e a todos os fãs de futebol uma grande alegria, com as suas qualidades e a sua maneira de jogar. E ele fez isso durante 17 ou 18 anos. Para mim, Messi é o jogador do milénio", concluiu.