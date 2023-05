Loucura madrugadora para garantir bilhetes para a final da Taça de Portugal

Guilherme Soares Hoje às 13:43 Facebook

Foi uma manhã agitada nas imediações da loja do Sporting de Braga, no centro da cidade. Houve quem ali tivesse chegado durante a última madrugada, mas foram o lateral Victor Gómez e o pai do treinador dos bracarenses, Artur Amorim, a alegrar quem aguardava pela sua vez para adquirir um bilhete para a final da Taça de Portugal.

"Eu cheguei aqui às 4h55. Até lhe mostro a fotografia que tirei quando já tinha saído da mota, olhe, 04h58, está a ver?", mostra Carlos Rodrigues à reportagem do JN ao sair da loja do Sporting de Braga no centro da cidade.

O motorista, de 39 anos, foi o primeiro adepto do clube minhoto a comprar bilhetes para a final da Taça de Portugal, no Estádio do Jamor, diante do F. C. Porto, no próximo dia 4 de junho.