Loucura por Messi em Paris num dia parado

JN Hoje às 21:16 Facebook

Twitter

Partilhar

O grande momento do dia de mercado de verão é, sem dúvida, o da assinatura de contrato de Messi com o PSG. Mas nem só de vínculos galáticos se fez esta quarta-feira.

PSG: A contratação do avançado argentino estava mais do que confirmada, mas ficou preto no branco apenas esta quarta-feira. Messi chega a Paris a custo zero, após o adeus ao Barcelona, com um vínculo de duas épocas, mais um de opção, a troco de cerca de 35 milhões de euros por temporada. Um investimento que o clube gaulês quer ver recompensado com títulos, especialmente na Liga dos Campeões.

Portimonense: O central brasileiro Pedrão e o extremo colombiano Iván Angulo foram apresentados como reforços dos algarvios, ambos por empréstimo dos brasileiros do Palmeiras. Pedrão, 24 anos, que na época passada representou o Nacional, somando 30 jogos e um golo na Liga, chega ao Algarve para suprir a saída de Maurício e a cedência pressupõe opção de compra por valor não divulgado. O extremo colombiano Iván Angulo, de 22 anos, também chega ao Portimonense proveniente do Palmeiras, cedido por uma época sem opção de compra. Formado no Envigado, jogou apenas uma vez pela equipa principal do Palmeiras, somando empréstimos ao Cruzeiro e Botafogo nas últimas épocas.

Chaves: O avançado Adriano Castanheira, de 28 anos, é reforço dos flavienses, por empréstimo do Paços de Ferreira. Na nota divulgada no site oficial, o Chaves destacou a contratação do extremo até ao final da temporada 2021/22 por empréstimo dos castores. Adriano Castanheira representa o Paços de Ferreira, do principal escalão, desde a temporada 2019/2020. Na última época, realizou 21 partidas e apontou um golo. O atacante com formação no Covilhã, F. C. Porto e Nacional já representou ainda, enquanto sénior, além dos serranos, Benfica Castelo Branco e União de Leiria.

PUB

Penafiel: Edi Semedo, avançado que na última época representou o Mafra, por empréstimo do Belenenses SAD, assinou contrato por duas temporadas. O jogador, de 22 anos, enverga a camisola do Penafiel na foto com que é apresentado nas redes sociais do clube, e já terá treinado junto dos novos colegas de equipa. Edi Semedo fez a maior parte da formação no Benfica, seguindo-se o Belenenses SAD, pelo qual se estreou na Liga, somando nas duas últimas épocas um total de 23 presenças e um golo anotado no principal escalão.

Sp. Covilhã: O médio nigeriano Ahmed Isaiah, de 25 anos, assinou um vínculo de duas temporadas, depois de ter rescindido contrato com o Gil Vicente, ao qual esteve ligado três épocas, embora na última tenha estado cedido ao Varzim. O médio ofensivo, que pode também atuar como avançado, vestiu antes as cores do Vilaverdense, da AD Oliveirense e do Ribeirão em Portugal.

Rayo Vallecano: O português Kevin Rodrigues vai jogar esta temporada no clube de Madrid por empréstimo da Real Sociedad. O lateral esquerdo, de 27 anos, internacional por Portugal, iniciou a carreira nos franceses do Toulouse, antes de se transferir para a filial da Real Sociedad, em 2015, tendo feito a estreia na equipa principal a 29 de janeiro de 2017 e, desde então, disputado 32 jogos pela formação basca. Nas duas últimas épocas jogou por empréstimo no Leganés e no Eibar, disputando 48 partidas.