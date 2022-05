Louis Sutton vence primeira etapa do Grande Prémio Azores

O britânico Louis Sutton (Brocar Ale) venceu isolado, esta sexta-feira, a primeira etapa do Grande Prémio Azores/Volta a São Miguel, cujo final ocorreu em Nordeste, com uma vantagem de 1"22" sobre o principal favorito, o açoriano João Medeiros.

O corredor inglês de 19 anos atacou na ascensão da contagem de montanha da Pedra do Galego, a 50 quilómetros da chegada, e nunca mais foi alcançado, conseguindo a primeira vitória da temporada.

A etapa teve início na praia das Milícias, em Ponta Delgada, sob forte ventania, mas que nunca impediu os corredores de disputarem a etapa com grande entrega, proporcionando grande luta entre as equipas com atletas com opções à vitória final. Bastante cedo se formou um grupo com uma dezena de corredores na frente da corrida, que alcançou uma vantagem superior a dois minutos, levando a várias modificações ao longo da etapa.

Na segunda das duas contagens de montanha, Soutton atacou foi sozinho serra a cima e nunca mais viria a ser alcançado, chegando a ter uma vantagem de 2"20". No grupo perseguidor, dois corredores da LA Alumínios, incluindo João Medeiros, eram os mais inconformados, mas ainda assim impotentes para apanhar o britânico, que no próximo dia 27 completa 20 anos.

Sutton teve que esperar 1"22" até que chegasse o açoriano Medeiros (ASD Aries Cycling) e 1'45'' para o seu companheiro de equipa Simone Carro.

Para além de Sutton, que venceu a etapa e conquistou as camisolas amarela, verde e branca, o outro beneficiado foi o camisola azul André silva (Almodôvar/Delta Cafés/Crédito Agrícola), que assumiu a liderança da montanha.

"Ataquei na segunda montanha e ninguém me seguiu. Senti-me muito bem e pedalei para conseguir a primeira vitória da época. Se posso vencer a prova ?. É uma vantagem importante e conto com a minha equipa para defender a liderança", concluiu o britânico no final da etapa.