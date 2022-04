Louis Van Gaal luta contra um cancro na próstata

JN Ontem às 22:38 Facebook

Selecionador dos Países Baixos fez a revelação este domingo. Presença no Campeonato do Mundo, no Catar, em risco.

Louis Van Gaal revelou, este domingo, que está a tratar um cancro agressivo na próstata e que tem sido submetido a tratamentos nos últimos tempos.

O treinador neerlandês, atual selecionador dos Países Baixos, anunciou a má notícia num programa televisivo, acrescentando que nos últimos compromissos da seleção já lutava contra a doença, chegando, inclusivamente, a deixar a concentração, às escondidas, para os jogadores não ficarem a saber.

Louis Van Gaal, de 70 anos, conduziu os Países Baixos ao Mundial de 2022. Conta passagens por clubes como Ajax, Barcelona, Bayern Munique e Manchester United.