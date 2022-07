Loum chegou de táxi ao Olival

JN Hoje às 11:40 Facebook

Médio senegalês, que na época passada esteve emprestado ao Alavés, apresentou-se sem viatura própria no início da pré-época portista

A manhã desta sexta-feira assinalou o regresso ao trabalho do plantel do F. C. Porto, embora vários dos principais jogadores, entre os quais Diogo Costa, Pepe ou Otávio, tenham sido autorizados a apresentar-se só na próxima semana, por terem estado ao serviço das seleções na parte final da época passada

Sem reforços, houve caras conhecidas a chegar ao Olival, incluindo jogadores que na última temporada estiveram emprestados a outros clubes. Um deles foi o médio Loum, que terminou a cedência ao Alavés e, talvez por não ter estado em Portugal nos últimos meses, chegou ao Olival de táxi.

Sérgio Conceição chamou ao plantel vários jogadores que na época passada jogaram na equipa B dos dragões: os defesas João Mendes e João Marcelo, os médios Vasco Sousa e Bernardo Folha, o extremo Gonçalo Borges e o avançado Danny Loader.