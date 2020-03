JN Ontem às 22:15 Facebook

O médio Loum N'Diaye, do F. C. Porto, deixou uma mensagem nas redes sociais dirigida aos senegaleses sobre a pandemia do Covid-19.

"Bom dia, hoje venho falar-vos sobre o coronavírus, uma doença extremamente contagiosa", diz o jogador num vídeo em francês publicado pelos dragões no âmbito da campanha "seja um agente de saúde pública".