Loum no Alavés por empréstimo de uma temporada

JN Hoje às 17:11 Facebook

Twitter

Partilhar

O Alavés anunciou, esta sexta-feira, através de comunicado, a contratação de Mamadou Loum, por empréstimo do F. C. Porto até final da temporada.

Os dois clubes acertaram a cedência do jogador, de 24 anos, por uma temporada, na sequência de dois anos e meio em que o médio nunca se conseguiu impor no plantel às ordens do treinador Sérgio Conceição.

O comunicado do Alavés não faz qualquer tipo de menção a uma possível opção de compra após o término do empréstimo.

Dois anos e meio volvidos da chegada ao Porto, Loum disputou somente 23 jogos e marcou um golo pela equipa principal dos "azuis e brancos".