Nuno Barbosa Hoje às 00:24 Facebook

Twitter

Partilhar

"Gostaria de pedir desculpas a todos os fãs do F. C. Porto pelo infeliz incidente que ocorreu esta noite. Isso nunca deveria ter acontecido. Pepe é um irmão mais velho e eu aprendi muito com ele", escreveu Loum na rede social Twitter, na noite desta segunda-feira, após o incidente que protagonizou com o capitão dos azuis e brancos.

"Às vezes o desejo de ganhar um jogo faz com que algumas coisas lamentáveis aconteçam de um lado ou do outro. Eu sempre fui um modelo de disciplina e devoção no clube e pretendo manter-me assim", esclareceu ainda.

Pepe e Loum pegaram-se no final do jogo no Estádio São Luís, em Faro, na noite desta segunda-feira. Os dois jogadores trocaram empurrões e a altercação não evoluiu devido à pronta intervenção dos colegas de equipa, bem como do árbitro Manuel Mota.

Ainda assim, Pepe não participou na roda que o F. C. Porto faz no final de cada jogo e logo recolheu aos balneários, onde tudo terá ficado sanado.

O F. C. Porto venceu o Farense, por 1-0, e isolou-se no segundo posto da tabela classificativa, face ao empate (1-1) do Benfica, na Luz, com o Nacional. O líder, Sporting, defronta esta terça-feira o Boavista, no Bessa. Independentemente do resultado, vai sair desta 15.ª jornada no topo da tabela classificativa.

PUB

No final da partida, Sérgio Conceição desvalorizou o desentendimento entre os dois jogadores. "Não há nada para explicar. São coisas normais do futebol, são dois jogadores da mesma equipa com opiniões diferentes. Foi um momento de desentendimento, estamos a falar de uma equipa que tem caráter e personalidade e isto é bem demonstrativo desse caráter e personalidade. Está tudo resolvido", disse o técnico do F. C. Porto na entrevista rápida à SportTV.