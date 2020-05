Lourenço Pinto despede-se da A. F. Porto com confiança no futuro

JN/Agências Hoje às 22:28 Facebook

O ainda presidente da Associação de Futebol do Porto, Lourenço Pinto, despediu-se esta quinta-feira do cargo com "recordações, gratidão e confiança para o futuro", desejando que aquela associação continue a ser "a maior de Portugal".

O dirigente encerrou funções e será substituído por José Manuel Neves, que lidera a lista única às eleições de desta quinta-feira. Lourenço Pinto vai ingressar na lista de Pinto da Costa às eleições do F. C. Porto, como candidato a presidente da Mesa da Assembleia Geral.

"Neste momento de despedida, a mensagem só podia ser de elevado apreço, de profundo reconhecimento, de esperança e de estímulo. A todos vós, funcionários, dirigentes dos órgãos sociais da Associação e dos clubes afiliados, atletas, árbitros e treinadores, sem esquecer o tributo construtivo que nos foi generosamente dado pela comunicação social, a minha saudação e o meu agradecimento", escreveu Lourenço Pinto, numa carta publicada no site da AFP, acrescentando que o lema será o de continuar "dignificar o futebol não só no distrito do Porto, como no País todo".

Na mensagem de despedida, o ainda presidente mostrou confiança no sucessor e indicou o rumo a seguir. "Estou confiante no futuro da nossa Associação. Estou certo de que o meu sucessor saberá manter a Associação direcionada para o desenvolvimento do futebol distrital, sobretudo, para a formação da juventude nas vertentes desportiva, social e profissional, ou seja, formar os homens do amanhã e para que a Associação continue a ser a maior de Portugal, em instalações, em clubes, em atletas, em número de competições e de jogos, em orçamento, em colaboradores, etc", manifestou.

Lourenço Pinto mostra-se "honrado pela confiança em si depositada e agradece "profundamente a todos os que o ajudaram e acompanharam ao longo destes anos".