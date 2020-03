Lourenço Pinto na lista de Pinto da Costa para presidente da MAG​​​​​​​

JN Hoje às 13:06 Facebook

A lista da candidatura de Jorge Nuno Pinto da Costa à presidência do F. C. Porto foi entregue ao início da tarde desta terça-feira, no Auditório Dr. Sardoeira Pinto, no Museu do F. C. Porto, conforme o JN já havia noticiado.

Entre as novidades, o destaque vai para a apresentação de Lourenço Pinto, de 82 anos, para presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG). O advogado portuense, conforme noticia o JN na edição em papel desta terça-feira, não se recandidata à presidência da Associação de Futebol do Porto e caso Pinto da Costa vença as eleições, ocupará o cargo que neste último mandato foi de José Manuel Matos Fernandes. Recorde-se que o juiz jubilado sai de cena, porque se recusa a pedir autorização para ter cargo no futebol.

Ainda no que diz respeito à lista de Pinto da Costa, e conforme já tinha sido tornado público, a lista ao Conselho Superior contempla Rui Moreira, como cabeça de lista, e ainda Luís Montenegro, Eduardo Vítor Rodrigues e Pedro Marques Lopes.

Confira a lista completa:

AG: Lourenço Pinto

Direção: Pinto da Costa

Conselho Fiscal e Disciplinar: José Luís Moreira Carvalho Guimarães

Conselho Superior: Rui Moreira