Lourosa aproxima-se do topo da série A da Liga 3

Rui Almeida Santos Hoje às 17:50 Facebook

Twitter

Partilhar

Lusitanistas venceram o Fafe e aproveitaram o nulo entre Oliveirense e São João de Ver. Canelas, Alverca e Cova da Piedade também ganharam, esta tarde

O Lusitânia de Lourosa subiu à segunda posição da série A da Liga 3 e ficou a apenas um ponto do líder Oliveirense, depois de ter vencido o Fafe por 3-1 e de a equipa de Oliveira de Azeméis ter empatado a zero com o São João de Ver. Na série B, Alverca e Cova da Piedade venceram fora de portas.

No jogo que colocava frente a frente o líder e o terceiro classificado da série A, à entrada para a 6.ª jornada, Oliveirense e São João de Ver não conseguiram desatar o nó, empatando a zero.

Aproveitou o Lourosa, que derrotou o Fafe (3-1) e subiu ao segundo posto, por troca com o Felgueiras. Welinton e Filipe Andrade, nos minutos iniciais da segunda parte, deixaram os lusitanistas em posição confortável no marcador, com Matheus a dilatar a vantagem lourosense perto do final do encontro. O Fafe fez por merecer o tento de honra e alcançou-o em tempo de compensação, num livre batido por Didi que desviou na barreira e traiu o guarda-redes da equipa da casa.

Quem também venceu, mas pela margem mínima, foi o Canelas, que bateu o Pevidém por 2-1. Mozino e Magno marcaram pelos gaienses, tendo Jorginho apontado o golo do "lanterna-vermelha" da série A.

Na série B, o Cova da Piedade ganhou no reduto da U. Santarém por 2-0, com golos de Diogo David e Fábio Santos. Por seu turno, o Alverca levou de vencida a equipa B do Sporting por 2-1. Klismahn e Ronaldo, ainda na primeira parte, marcaram pelos ribatejanos. Na resposta, Hevertton Santos reduziu pelos leões.

Às 19.30 horas, arranca o último jogo do dia, entre o Real e o V. Setúbal.