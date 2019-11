Low: "Tenho boas memórias de Portugal"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:02 Facebook

O selecionador da Alemanha afirmou, este sábado, que o grupo F vai ser "jogado até ao limite" e afirmou ter boas memórias dos duelos com Portugal. "É uma excelente equipa", defendeu.

É um grupo que vai ser jogado até ao limite

"Tenho boas memórias de Portugal, mas atualmente é uma excelente equipa. São os campeões europeus. Ganhei sempre que joguei contra eles, é verdade, mas isso é passado. O próximo ano é um novo ano. É um grupo que vai ser jogado até ao limite. Só assim vai ser possível conseguir um lugar na próxima fase. Vai ser interessante. Para nós, será um desafio muito grande. Temos uma equipa jovem e promissora. Vai ser importante para nós", disse.

Portugal já conhece dois dos três adversários que vai defrontar na fase final do Euro2020, competição que decorrerá, pela primeira vez, em 12 cidades de 12 países. O sorteio deste sábado, em Bucareste, atribuiu o grupo F à equipa das quinas, o mesmo de França e Alemanha.

Quanto ao terceiro adversário, Portugal só o conhece em 2020: será o vencedor do play-off A (Islândia, Bulgária, Hungria ou Roménia). No entanto, caso a Roménia vença o play-off, passa a pertencer ao grupo C, por ser anfitriã. Assim, a Seleção Nacional defrontaria o vencedor do play-off da Liga D (Macedónia do Norte, Kosovo, Bielorrússia e Geórgia).