Luan Brito reforça o F. C. Porto B e inspira-se em Evanilson

Avançado brasileiro chega ao Dragão por empréstimo do Fluminense, com opção de compra

O F. C. Porto anunciou esta segunda-feira a contratação do avançado Luan Brito, de 20 anos, que vai reforçar o plantel da equipa B. O jovem atacante chega ao clube azul e branco por empréstimo do Fluminense, onde se destacou ao serviço dos sub-20. Embora os valores não tenham sido oficializados, o F. C. Porto tem opção de compra do passe no final do empréstimo.

"É um momento único na minha vida. Estou muito feliz por chegar a um clube do tamanho do F. C. Porto e espero trazer muitas alegrias aos adeptos", afirmou Luan, em declarações ao site oficial dos dragões.

"O Taremi e o Evanilson, que veio do mesmo clube que eu, são referências para mim e espero chegar ao nível deles. Falei com o Evanilson, disse que me vai receber bem e mostrar como funcionam as coisas. Sempre foi uma referência para mim no Fluminense, é um exemplo dentro e fora de campo, acrescentou.