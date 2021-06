Lucas Cunha transferido de Braga para Barcelos

JN/Agências Hoje às 18:26 Facebook

Twitter

Partilhar

O S. C. Braga e o Gil Vicente chegaram, esta quarta-feira, a acordo para a transferência do defesa central Lucas Cunha para Barcelos, emblema com o qual assinou contrato até ao final da época 2023/24.

Os galos anunciaram a contratação através da rede social Facebook, enquanto os arsenalistas adiantaram que mantêm 50% dos direitos económicos do brasileiro, de 24 anos, que rumou a Barcelos.

O jogador terminou uma ligação de sete temporadas aos bracarenses, tendo passado pelas equipas de sub-23 e B, antes de realizar três jogos pela formação principal, na primeira metade da temporada 2019/20, e de ter sido emprestado ao Estoril, na segunda parte dessa época, e ao Celta de Vigo (cumpriu 23 jogos pela equipa B dos galegos em 2020/21).

O defesa Lucas Cunha é o sétimo reforço do emblema de Barcelos para a época 2021/22, depois do guarda-redes Kritciuk (ex-Belenenses SAD), do defesa Zé Carlos, emprestado pelo S. C. Braga, do médio Matheus Bueno (ex-Coritiba, do Brasil), do extremo Bilel (ex-Farense) e dos avançados Élder Santana (ex-Sanjoanense) e Fran Navarro (ex-Valência, de Espanha).