Lucas Fernandes ruma ao Botafogo por empréstimo

JN/Agências Hoje às 19:11 Facebook

Twitter

Partilhar

O Botafogo, orientado pelo português Luís Castro, anunciou esta quinta-feira a contratação do brasileiro Lucas Fernandes, por empréstimo do Portimonense, um dia depois de oficializar a compra de Gustavo Sauer ao Boavista.

"Lucas é aguardado no Rio de Janeiro para o início do trabalho com a camisa mais tradicional do futebol brasileiro", pode ler-se na nota divulgada pelo "Glorioso".

O médio de 24 anos começou a carreira no São Paulo e este ano tinha feito 30 dos 96 jogos pelo clube algarvio, ao qual chegou em 2018.

O emblema de Portimão perde um dos habituais titulares quando é 12.º classificado na Liga Portugal, a dois dias da visita ao líder F. C. Porto, para 30.ª jornada do campeonato.

No domingo, o clube do Rio de Janeiro estreou-se na edição 2022 do Brasileirão com uma derrota (1-3) na receção ao Corinthians, treinado pelo também luso Vítor Pereira.