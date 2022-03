Lucas Piazon cedido ao Botafogo até junho de 2023

Sem espaço na equipa arsenalista, médio brasileiro sai, por empréstimo, para o clube do Rio de Janeiro

Lucas Piazon vai jogar no Botafogo, até junho do próximo ano, cedido pelo emblema minhoto.

O médio ofensivo brasileiro, de 28 anos, que desde dezembro não faz parte das opções do técnico Carlos Carvalhal, tem tudo praticamente acertado quanto ao empréstimo, podendo, inclusivamente, viajar já hoje para o Rio de Janeiro.

Com contrato até junho de 2025, Piazon chegou há um ano ao Braga, a custo zero, oriundo do Rio Ave e já sem vínculo ao Chelsea, clube onde ingressara em 2011/12 (juniores). Raramente jogou pelos blues, sendo, sucessivamente, cedido ao Málaga, Vitesse, Eintracht, Reading, Fulham, Chievo e o já citado Rio Ave.

Na segunda metade da época passada, fez 27 jogos e marcou seis golos, um dos quais ao Benfica na final da Taça de Portugal, mas entretanto perdeu espaço na equipa, ao ponto de, nesta temporada, somar só 580 minutos de utilização. A cedência, que deve ser hoje oficializada, prevê uma cláusula de opção de dois milhões de euros.

Com a resolução deste caso, fica só Rolando à margem do plantel. O central, de 36 anos, não joga há quase 11 meses (17 de abril de 2021), não é opção para Carlos Carvalhal e treina à parte. O contrato acaba no próximo verão.