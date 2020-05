Lucas Vázquez: "Com o estádio vazio, não culpas o barulho quando não fazes o que o treinador diz"

JN Hoje às 22:01 Facebook

O avançado espanhol abordou, este domingo, a possibilidade de jogar o resto da época à porta fechada. Para o atleta, será "estranho".

A liga espanhola está interrompida e ainda não há data para o regresso. A possibilidade de o Real Madrid jogar no campo de treinos dos merengues em vez do Santiago Bernabéu, bem como jogos à porta fechada, são hipóteses que estão em cima da mesa e Lucas Vázquez analisou os "aspetos negativos" destes cenários.

"Bem, o campo é do mesmo tamanho, por isso não seria uma loucura. Já joguei à porta fechada e foi estranho. Poder comunicar, ouvir tudo, é estranho. Se o treinador está num lado do relvado e eu do outro, ele tem de se exprimir com gestos senão eu não faço ideia, porque não se ouve. Podes sempre culpar o barulho quando não fazes o que ele diz. Mas não se o estádio estiver vazio", disse em entrevista ao "The Guardian", não escondendo o desejo de terminar a época.

"Acima de tudo há que ser responsável, se podemos jogar com as medidas de segurança necessárias, gostaríamos de terminar a temporada. Seria bom para toda a gente, para a sociedade, durante duas horas não se pensava no vírus. O futebol traz felicidade", concluiu.

Lucas Vázquez, de 28 anos, está há três épocas ao serviço do Real Madrid. Esta temporada, disputou 18 jogos e marcou três golos.