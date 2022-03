Lucas Veríssimo com arranque da época em risco no Benfica

Luís Antunes Hoje às 22:54 Facebook

Twitter

Partilhar

Central recupera de lesão mas deve falhar início da temporada e influenciar ida ao mercado.

Lucas Veríssimo, central das águias que se encontra a recuperar de lesão, tem o início da próxima época em risco e, ao que apurámos, não deve mesmo integrar o leque de elementos disponível para o arranque de 2022/23.

O futebolista brasileiro contraiu uma "entorse grave do joelho direito com lesão multiligamentar", a 7 de novembro, e foi operado, em Barcelona, a meio daquele mês. A intervenção cirúrgica foi considerada satisfatória e a recuperação, sabe o JN, está a decorrer dentro das expectativas. No entanto, a própria especificidade da incapacidade, ao que apurámos, faz com que as previsões projetem o regresso à competição já no decurso da próxima época.