Lucas Veríssimo com teste PCR negativo

Lucas Veríssimo, defesa central das águias, realizou mais um teste PCR à covid-19 que, sabe o JN, deu negativo. O atleta, efetuou o exame ainda na segunda-feira, como forma de tentar despistar a eventualidade de ter contraído o vírus, já que se sentira indisposto durante o embate em Braga.

O central brasileiro queixou-se de uma indisposição já durante o duelo frente aos minhotos. Acabou por sair na segunda parte do encontro e Jorge Jesus chegou a revelar alguma preocupação na sala de imprensa e a suspeitar que o futebolista pudesse ter contraído a infeção.

Ainda no domingo, dia do jogo, realizou um exame rápido que deu negativo, e já se sentiu melhor quando regressou a Lisboa. Entrou de folga com a indicação de descansar em casa, mas submeteu-se a um PCR - teste de maior fiabilidade que o anterior - que manteve o resultado.

Amanhã tem ordem para voltar ao Seixal e integrar a preparação da equipa.