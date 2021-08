Lucas Veríssimo convocado para o Brasil

JN Hoje às 17:23 Facebook

Twitter

Partilhar

O defesa central Lucas Veríssimo foi convocado para integrar a convocatória de Tite para os confrontos com Chile, Argentina e Peru, a 3, 5 e 10 de setembro, referentes às próximas três jornadas de qualificação para o Mundial 2022.

O brasileiro, que chegou ao Benfica a meio da temporada passada, já tinha sido chamado anteriormente mas uma lesão impediu a estreia com a camisola da canarinha.

Destaque na convocatória para o extremo Raphinha, atualmente no Leeds, que em Portugal despontou no Vitória de Guimarães e confirmou o seu potencial com a camisola do Sporting e também espreita a primeira internacionalização A.

Eis a lista de convocados:

Guarda-redes: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras);

Defesas: Marquinhos (PSG), Thiago Silva (Chelsea), Eder Militão (Real Madrid), Lucas Veríssimo (Benfica), Alex Sandro e Danilo (Juventus), Daniel Alves (São Paulo) e Guilherme Arana (Atlético Mineiro)

Médios: Casemiro (Real Madrid), Fred (Manchester United), Lucas Paquetá e Bruno Guimarães (Lyon), Claudinho (Zenit), Everton Ribeiro (Flamengo) e Fabinho (Liverpool);

PUB

Avançados: Neymar (PSG), Gabriel Jesus (Manchester City), Richarlison (Everton), Matheus Cunha (Hertha Berlim), Roberto Firmino (Liverpool), Gabriel Barbosa (Flamengo) e Raphinha (Leeds).