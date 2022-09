Lucas Veríssimo e João Victor já trabalham às ordens de Roger Schmidt

André Bucho Hoje às 18:35 Facebook

O Benfica regressou aos trabalhos após cinco dias de descanso e Roger Schmidt já contou com os centrais brasileiros Lucas Veríssimo e João Victor.

O técnico alemão Roger Schmidt tinha dado cinco dias de folga ao plantel do Benfica, que terminaram este sábado com o regresso aos trabalhos no Seixal, com vista à preparação com o jogo com o Vitória de Guimarães (sábado, 20.30 horas).

Em dia com três sessões de treino, o principal destaque vai para a "reintegração progressiva de João Victor e Lucas Veríssimo a cumprirem os respetivos planos de recuperação", segundo informou o clube da Luz.

Veríssimo estava de fora desde novembro de 2021 e passou por intervenção cirúrgica no joelho. Já João Victor estava lesionado desde a última partida que realizou pelo Corinthians, já depois de ter assinado pelo Benfica, no início de julho.

De resto, Roger Schmidt trabalhou sem vários dos habituais jogadores, ao serviço das respetivas seleções. São eles João Mário e Gonçalo Ramos (Portugal), Otamendi e Enzo (Argentina), Odysseas (Grécia), Aursnes (Noruega), Bah (Dinamarca), António Silva, Henrique Araújo, Paulo Bernardo e Samuel Soares (Sub-21 de Portugal) e Diego Moreira (Sub-19 de Portugal).