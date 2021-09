Lucas Veríssimo ganhou o prémio de melhor jogador do mês

O defesa do Benfica foi o melhor em agosto e ganhou o prémio atribuído pela Liga. No passado mês o central brasileiro jogou 90 minutos contra Moreirense, Gil Vicente e Tondela, tendo ficado no banco de suplentes no embate com o Arouca.

Além de ter sido considerado o melhor defesa do mês Veríssimo conquistou este prémio, tendo reunido 16% dos votos dos treinadores da competição.

O recém-internacional pelo Brasil mostrou-se surpreendido com a distinção. "Foi uma surpresa, estou muito feliz! Contente pelo reconhecimento e espero manter o trabalho. Quero agradecer à equipa, também à equipa técnica e aos adeptos pelo apoio que me deram", afirmou Lucas.