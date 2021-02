Lucas Veríssimo integra lista de inscritos para a Liga Europa

JN Hoje às 17:49 Facebook

O Benfica divulgou esta quarta-feira a lista de jogadores inscritos para a Liga Europa, que inclui o defesa brasileiro Lucas Veríssimo, reforço do mercado de inverno.

Para além do central, também Kalaica, da equipa B, foi inscrito, assim como André Almeida, que não joga desde outubro pois recupera de uma dupla rutura de ligamentos do joelho. Por outro lado, saíram da lista de elegíveis Todibo, que deixou as águias após ter terminado o empréstimo, e Ferro, cedido aos espanhóis do Valência.

As águias vão defrontar, como anfitriões, o Arsenal no próximo dia 18 de fevereiro, pelas 20 horas, no estádio Olímpico de Roma, em Itália, em virtude das restrições das viagens entre Portugal e Inglaterra.

A segunda mão terá lugar a 25 de fevereiro, pelas 17.55 horas, em local a indicar.

Eis a lista de jogadores inscritos pelo Benfica:

Guarda-redes: Mile Svilar, Samuel Soares*, Kokubo*, Helton Leite e Odysseas

Defesas: Gilberto, Grimaldo, Lucas Veríssimo, Vertonghen, Otamendi, Jardel, André Almeida, Pedro Ganchas*, Frimpong*, Filipe Cruz*, Nuno Tavares, Tomás Araújo*, Kalaica, João Ferreira* e Pedro Álvaro*

Médios: Everton, Gabriel, Diogo Gonçalves, Chiquinho, Pizzi, Weigl, Pedrinho, David Tavares*, Taarabt, Paulo Bernardo*, Ronaldo Camará*, Rafael Brito*, Vukotic*, Cervi, Rafa, Tiago Araújo* e Umaro Embaló*.

Avançados: Darwin, Waldschmidt, Gonçalo Ramos*, Seferovic e Henrique Araújo*.

* Pela lista B