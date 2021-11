Lucas Veríssimo já foi submetido a cirurgia ao joelho direito

JN/Agências Hoje às 17:27 Facebook

Twitter

Partilhar

O defesa central do Benfica, que se lesionou no encontro com o Braga, já foi operado à lesão no joelho direito, que o vai deixar de fora até ao final da temporada, prevendo-se que tenha alta hospitalar nas próximas 48 horas

A cirurgia foi realizada pelo Dr. Juan Carlos Monllau, acompanhado pelo Dr. Ricardo Antunes, médico do Sport Lisboa e Benfica. O procedimento decorreu sem intercorrências.

O cirurgião catalão Dr. Juan Carlos Monllau é uma referência neste tipo de cirurgias, tendo operado com sucesso inúmeros jogadores do Barcelona, como Carles Puyol, Luis Suárez, Philippe Coutinho ou Martin Braithwaite.

O defesa brasileiro lesionou-se a disputar um lance com o bracarense Galeno, aos 29 minutos da partida da Liga. Os responsáveis médicos do Benfica ainda tentaram assistir o jogador no relvado, mas a gravidade de lesão obrigou à substituição por Morato, aos 34 minutos.

A utilização de um esquema de três centrais por parte de Jorge Jesus já levou os responsáveis do clube a procurarem alternativas ao internacional pelo Brasil, sem ainda estar definido nenhum reforço para este mercado de inverno.