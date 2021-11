Lucas Veríssimo não joga mais esta época

Norberto A. Lopes Hoje às 11:02 Facebook

Defesa central do Benfica tem lesão grave e não escapa à cirurgia

O Benfica confirmou oficialmente que Lucas Veríssimo "sofreu uma entorse grave do joelho direito com lesão multiligamentar" e terá de ser operado em breve. "Após a realização de exames complementares de diagnóstico confirma-se a rotura do ligamento cruzado anterior, associada a lesão do ponto de ângulo postero-externo", adiantou o clube da Luz. "O atleta será submetido a intervenção cirúrgica e a período prolongado de reabilitação, não voltando à competição durante a presente época", completou o Benfica, confirmado a notícia avançada pelo JN esta segunda-feira.

Na conferência de imprensa após o jogo, Jorge Jesus já tinha manifestado a preocupação em relação ao estado clínico do jogador, explicando que se tratava de uma lesão grave. As piores suspeitas confirmaram-se esta segunda-feira com os responsáveis médicos do Benfica a optarem pela realização de uma intervenção cirúrgica.

O futebolista magoou-se numa disputa, quando marcava Galeno, avançado brasileiro do Braga. Ao tentar intercetar a bola, o defesa encarnado torceu o joelho com alguma gravidade. Foi imediatamente substituído por Morato, jogador que deverá ser o eleito do treinador para preencher a vaga deixada pela compatriota.