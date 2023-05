Lucas Veríssimo quer continuar no Benfica, assegura empresário

Guilherme Amaral Hoje às 14:34 Facebook

O central, de 27 anos, não está a fazer uma grande época, até porque nunca conquistou a titularidade, mas acredita que conseguirá conquistar o seu espaço na equipa.

Lucas Veríssimo, central brasileiro do Benfica, quer continuar nos encarnados de acordo com o seu empresário, Paulo Pitombeira. A informação é do jornalista Jorge Nicola no seu canal no YouTube.

Veríssimo está a ser notícia nos media brasileiros nos últimos dias, vendo o seu nome ligado ao Palmeiras, de Abel Ferreira, ao Flamengo, atual campeão da Libertadores e que recentemente demitiu Vítor Pereira, e ainda ao Corinthians.

Contudo, Paulo Pitombeira garantiu que a hipótese do central das águias sair neste momento é "zero". O jogador e o seu empresário acreditam que haverá uma reformulação no Benfica e que, com isso, terá mais oportunidades na próxima época.

Na atual temporada, Veríssimo disputou apenas seis partidas pela equipa principal dos encarnados e esteve no relvado por apenas 104 minutos. Pelo Benfica B participou em duas partidas enquanto se recuperava de uma lesão multiligamentar no joelho direito que o afastou da competição por 11 meses.

A última partida que disputou foi em 7 de março, quando entrou no minuto 88 frente ao Brugge, na Liga dos Campeões.