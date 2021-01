Lucas Veríssimo será águia por 6,5 milhões

Rui Farinha Hoje às 18:17 Facebook

Contratação do central brasileiro está confirmada e o jogador deverá chegar à Luz depois de 13 de janeiro, dia em que o Santos disputa a segunda mão das meias-finais da Taça dos Libertadores.

Depois de meses e meses de impasses e de negociações, eis o central pretendido por Jorge Jesus: Lucas Veríssimo será mesmo reforço do Benfica e a transferência está fechada, com as águias a desembolsarem 6,5 milhões de euros, valor que será pago ao Santos em três prestações.

Ao que o JN apurou, o central brasileiro, de 25 anos, ainda vai jogar as meias-finais da Taça dos Libertadores pelo Santos e por isso apenas deverá chegar à Luz depois de 13 de janeiro, dia em que se realiza a segunda mão da eliminatória com o Boca Juniors. A final da competição está agendada para 30 de janeiro, ficando a dúvida sobre se Lucas Veríssimo a jogará ou não, caso o Santos se apure.