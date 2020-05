Luciano Gonçalves reeleito presidente da APAF com recorde de votantes

JN/Agências Hoje às 00:25 Facebook

Luciano Gonçalves foi este sábado reeleito presidente da direção da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), numa eleição com recorde de votantes nos 41 anos da associação.

Em comunicado, a Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) dá conta dos valores da eleição registada na noite de sexta-feira, em que nota ainda "a inexistência de qualquer voto nulo ou em branco", tendo todos apostado na candidatura única de Gonçalves, eleito para mais quatro anos.

Além do presidente, a lista de órgãos sociais conta com três vices: Gustavo Sousa, Nuno Conceição e José Rodrigues, com Artur Soares Dias como presidente da Mesa da Assembleia Geral.