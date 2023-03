Lufada de ar fresco vira furacão e arrasa o Grão Ducado

João Faria Hoje às 22:56 Facebook

Com meia hora inicial de luxo, Portugal torna fácil jogo tido como de dificuldade média. Bis de CR7 acelera liderança lusa no Grupo J do Europeu.

Numa noite fria e chuvosa no Grão Ducado, a atmosfera na seleção portuguesa foi além da lufada de ar fresco que Cristiano Ronaldo já anunciara, ao proclamar o virar de página na equipa das quinas. Portugal, que na quinta-feira goleara o Liechtenstein (4-0), aplicou uma receita superior (6-0) e inédita na visita ao Luxemburgo, passando a somar seis pontos na fase de qualificação do Euro2024 e assumindo, com mérito, a liderança isolada do Grupo J.

Com uma entrada fortíssima, Portugal, que apresentou três novidades no onze inicial todas no setor defensivo, resolveu o jogo na primeira meia hora, fase em que apontou quatro golos sem resposta, desmontando um opositor com queda para os empates, mas que desta vez não foi capaz de alimentar a esperança.