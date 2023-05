Lugar marcado há uma semana para ver os saltos de Fafe da primeira fila

Carlos Rui Abreu Hoje às 15:37 Facebook

Vinte e quatro horas antes da passagem do Rali de Portugal pela mítica especial de Fafe, antigo troço da Lameirinha, já centenas de pessoas se posicionam serra fora à procura do melhor lugar para ver passar as máquinas do WRC.

Os lugares mais icónicos são o Confurco e o Salto da Pedra Sentada, onde se captam as imagens que percorrerão o mundo e fazem as delícias dos amantes da modalidade. Um pouco por toda a zona há gente a acomodar-se mas, mesmo junto ao Salto da Pedra Sentada, um grupo de jovens destacava-se por estar sentado mesmo junto ao salto.

"Tínhamos de guardar lugar na primeira fila do melhor sítio que há no mundo para ver rali", disseram, ao JN, orgulhosos de terem conseguido aquilo que consideram o "lugar de camarote". "Viemos no domingo passado para guardar lugar e depois vínhamos cá todos os dias para montar a tenda e colocamos as cadeiras em cima do penedo", contam estes jovens oriundos de diversas freguesias do concelho de Fafe.

Para uns é a primeira vez, outros são repetentes e começaram a ir pelas mãos dos pais, mas a paixão pelo rali não é o único motivo que os faz embarcar nesta aventura. "Passamos o tempo a comer e a beber. Bebemos muito, dormimos, e logo à noite há sempre festa, com música e um grande ambiente. Ninguém dorme, toda a noite", prometem, apontando para uma arca frigorífica carregada de bebidas.

"Prometemos que amanhã, quando passarem os carros, estaremos acordados porque com a vibração deles não há ninguém que consiga dormir", concluem.