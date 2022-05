Luís Campos cessa colaboração com o Galatasaray

A aventura de Luís Campos na Turquia terminou mais cedo do que o previsto, pois segundo a imprensa turca o dirigente português terá pedido ao presidente do Galatasaray, Burak Elmas, para dar a sua colaboração com o clube por terminada.

"Infelizmente, existe grande instabilidade e incerteza dentro do clube. Por isso, as condições sob as quais poderia planear a próxima época não foram respeitadas. A minha metodologia é muito clara. Houve algumas limitações que não posso ignorar para alcançar os objetivos que estabelecemos para este grande clube", disse Luís Campos, citado pelo jornal turco Fotomaç.

Luís Campos foi apresentado a 28 de janeiro como gestor do futebol do emblema turco e, na hora da despedida, deixou agradecimentos ao líder do Galatasaray, completando com uma nota de lamento. "Entristece-me saber que o futebol turco não está na elite do futebol mundial e saber que não posso fazer nada que o mude", afirmou.