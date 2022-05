Luís Campos deixa elogios a Sérgio Conceição e Rúben Amorim

JN Hoje às 14:55 Facebook

Apontado como novo diretor desportivo do PSG, Luís Campos elogiou os treinadores de F. C. Porto e Sporting, no XV Congresso Internacional de Futebol, que se realiza na Maia.

Sem confirmar a mudança para Paris, deixando para os "próximos dias" a definição do seu futuro, Luís Campos, que abordou o tema "Futebolista de hoje e conquista de futuro" no congresso, não se coibiu de falar sobre dois dos nomes em cima da mesa para suceder a Mauricio Pochettino no banco do PSG, Sérgio Conceição e Rúben Amorim.

Sobre o treinador do F. C. Porto, que conduziu os portistas à conquista da Liga e da Taça de Portugal, elogiou-lhe a "qualidade extraordinária, junto da sua equipa de trabalho", mas ressalvou que desconhece os planos do técnico para o futuro.

"É um treinador que admiro muito, mas não sei as suas pretensões. Admito que continue a ter muitas possibilidades, pois continua a fazer um trabalho espetacular", acrescentou.

Já Rúben Amorim, vencedor da Supertaça e da Taça da Liga, "fez uma demonstração clara do seu enorme potencial" desde que assumiu o comando do Sporting, em 2020. "Desenvolveu e muito o Sporting em vários aspetos, ele a sua equipa de trabalho também", pormenorizou, mas, tal como Conceição, tem contrato com os leões por mais duas épocas.

"Estamos a falar de dois treinadores que têm contratos com os seus clubes, que são grandes clubes, com grandes história e muita força no futebol mundial", anotou Luís Campos.

O dirigente falou ainda sobre o alemão Roger Schmidt, recém-chegado ao Benfica. Definiu-o como "um grande treinador e que terá um grande trabalho pela frente", dono de um "currículo muito rico" e que poderá trazer "coisas novas" à Liga. "Espero que possa aportar ao futebol português momentos bons", concluiu o dirigente.