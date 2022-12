Luís Campos e Carvalhal no plano grandioso do Celta de Vigo

Dupla portuguesa é parte fundamental do projeto que o clube galego tem para se tornar numa potência desportiva.

O Celta de Vigo acredita que pode ser mais do que é. Que uma existência tranquila, longe de sobressaltos mas também afastado dos lugares mais relevantes da classificação, é pouco para um clube que é um baluarte da Galiza, uma comunidade autónoma que pouco se faz notar na elite do futebol espanhol.

Em marcha já está um projeto pioneiro no país, holístico, capaz de juntar as vertentes desportiva e social e com isso tornar mais forte a equipa que todos os fins de semana vai a jogo, sendo que, dentro do campo, no que é mais visível, são dois portugueses que encabeçam o processo, contratados este ano para revolucionarem a abordagem dos célticos no mercado e no relvado.