Luis Campos já terá assinado pelo PSG

Segundo o L'Equipe, Luís Campos já chegou a acordo com o PSG para ser o próximo conselheiro desportivo dos campeões franceses.

A contratação deverá ser oficializada na próxima semana, tratando-se assim de um regresso do dirigente ao futebol francês, depois de passagens por Mónaco (2013-2016) e Lille (2017-2020).

Luís Campos substitui Leonardo, no organograma dos parisienses, passando por ele as contratações de jogadores, bem como as escolhas de treinadores.

O jornal francês adianta ainda que Luís Campos trabalhará diretamente com Antero Henrique, antigo dirigente do F. C. Porto, que esteve no PSG durante duas temporadas, antes de sair para um alto cargo no campeonato do Catar.