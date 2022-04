Luís Castro: "A maldição de Guttmann foi morta com seis tiros"

Hoje às 13:44 Facebook

Luís Castro foi o obreiro da conquista da Youth League pelo Benfica. Natural de Moreira de Cónegos, o treinador, de 41 anos, tem subido a pulso na carreira e deu aos encarnados o primeiro título europeu, na área da formação, numa final inesquecível, na Suíça.

O Benfica venceu a Youth League, após perder três finais. O que houve de diferente neste ano para chegar ao triunfo?

Relativamente às duas primeiras, não posso falar, não estava cá. Sobre a final com o Real Madrid, penso que, nesta edição, a equipa foi mais madura. Beneficiou também do facto de alguns jogadores terem disputado a outra final. Ainda sobre o Real Madrid, se houvesse mais 10 finais, com o mesmo volume ofensivo que apresentámos, tenho a certeza que seríamos os vencedores. No futebol, o que nos apaixona é que nem sempre vence a melhor equipa.