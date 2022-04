Luís Castro com ambição na Youth League prevê futuro auspicioso para jovens águias

JN/Agências Hoje às 15:24 Facebook

A equipa de sub-19 do Benfica está focada unicamente no próximo adversário na UEFA Youth League e ainda não pensa na final da competição, garantiu o treinador, Luís Castro, no Seixal.

O técnico falou à imprensa no Benfica Futebol Campus, casa da formação encarnada, antes da partida para a "final four" da Champions de juniores, que se disputa em Nyon. Admitiu que o objetivo é chegar à final, mas frisou que todo o grupo está, para já, concentrado no jogo de sexta-feira (13:00).

"Temos um jogo, estou a pensar na Juventus única e exclusivamente. Queremos ganhar, queremos continuar em prova, temos uma final e é para isso que vamos", atirou o técnico, questionado sobre se é desta que o Benfica conquista o troféu.

É que os encarnados já chegaram por três vezes à final da Youth League, mas acabaram sempre derrotados, por Barcelona (2013/14), Salzburgo (2016/17) e Real Madrid (2019/20).

No entanto, frisou Luís Castro, o foco está unicamente em "mostrar a qualidade" da formação do clube. Esse é o principal motivo para suplantar os transalpinos e disputar, mais uma vez, a final da competição.

"Eles querem mostrar e têm mostrado porque é que somos uma formação de nível europeu e mundial. É esse o foco principal, mostrar a nossa qualidade. E sabemos que quantos mais jogos fizermos, quanto mais estivermos em prova, mais nos testamos, mais evoluímos e podemos mostrar a qualidade que temos", sustentou.

Até porque, segundo o técnico da equipa de sub-23 do Benfica, que orienta a equipa de sub-19 nos jogos da Youth League, o objetivo é formar jogadores para a equipa principal e isso irá acontecer independentemente do desfecho que ocorrer em Nyon. "Tenho a certeza absoluta de que há jogadores nesta equipa que vão jogar na equipa principal do Benfica", assumiu.

Em caso de vitória frente à Juventus, o Benfica irá disputar a final da UEFA Youth League na segunda-feira, às 17:00, frente ao vencedor da outra meia-final, que se joga também na sexta-feira (17:00), entre Atlético de Madrid e Salzburgo.