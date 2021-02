Luís Castro conduz Shakhtar aos "oitavos"

JN Hoje às 20:53 Facebook

Twitter

Partilhar

O Shakhtar Donetsk, treinado pelo português Luís Castro, garantiu um lugar nos oitavos de final da Liga Europa ao somar, esta quinta-feira, o segundo triunfo (1-0) nos 16 avos de final na receção aos israelitas do Maccabi Telavive.

Depois de no dia anterior o Tottenham, de José Mourinho, ter garantido o apuramento, esta quinta-feira foi a vez de outro treinador português conseguir a mesma proeza. Nos "oitavos" estão também o Ajax, Granada, Molde, Villareal e Rangers, para além do Arsenal, carrasco do Benfica (3-2).

Na partida disputada na Ucrânia, o avançado Júnior Moraes apontou o único golo da partida, aos 67 minutos, na conversão de uma grande penalidade, fechando a eliminatória com uma vantagem de 3-0.

Os holandeses do Ajax repetiram o resultado da primeira mão, vencendo também por 2-1 na receção aos franceses do Lille, que tiveram o português Renato Sanches de início e José Fonte no banco de suplentes.

Os espanhóis do Granada, que teve Rui Silva na baliza, perderam em Nápoles, por 2-1, mas valeu-lhes o triunfo em casa no primeiro jogo (2-0) para seguirem em frente na Liga Europa.

Os alemães do Hoffenheim foram surpreendidos pelos noruegueses do Molde, perdendo por 2-0, após a igualdade a três golos há uma semana.

PUB

Os espanhóis do Villarreal também fecharam a eliminatória dos 16 avos de final frente aos austríacos do Salzburgo com duas vitórias, desta feita, em casa, por 2-1.

Já os escoceses do Ranger confirmaram o apuramento ao golearem os belgas do Antuérpia, por 5-2, depois do 4-3 no primeiro jogo.

Eis os resultados até ao momento da segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa:

Quarta-feira

Tottenham-Wolfsberg, 4-0 (4-1)

Quinta-feira:

Ajax-Lille, 2-1 (2-1)

Shakhtar Donetsk-Maccabi Telavive, 1-0 (2-0)

Nápoles-Granada, 2-1 (0-2)

Hoffenheim-Molde, 0-2 (3-3)

Villarreal-Salzburgo, 2-1 (2-0)

Rangers-Antuérpia, 5-2 (4-3)

Arsenal-Benfica, 3-2 (1-1)