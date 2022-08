Luís Castro critica arbitragem e pede respeito pelo Benfica

JN/Agências Hoje às 19:50 Facebook

O treinador do Benfica B, Luís Castro, mostrou-se muito crítico com as arbitragens nos dois jogos realizados na Liga 2, pedindo "respeito" pelo clube encarnado.

"Queria fazer uma coisa que nunca faço. Peço mais respeito pelo clube. Dois penáltis por marcar em dois jogos seguidos... Sérgio Vieira [treinador do Estrela da Amadora] pensou que estava zangado com ele, mas depois concordou que tinha de haver mais tempo de compensação. Há um penálti sobre o Gerson, lances no meio-campo para cartões amarelos que não são dados... No último jogo, fizemos 10 faltas e tivemos sete amarelos", lembrou o técnico, à BTV.

Luís Castro reforçou o desejo de ganhar dos jovens que orienta, pedindo aos árbitros "mais respeito, critério e atenção". Eles são novos, somos uma equipa B, são meninos que não lutam para subir... mas também estamos no campeonato, também queremos pontos. Só peço respeito. Não vou bater na arbitragem, senão sou suspenso, que é a coisa mais fácil. Suspenso cinco jogos e os árbitros continuam a arbitrar. Mas exijo mais respeito, critério e atenção. Os nossos jogadores trabalham, dão o máximo e merecemos respeito. Estamos a trabalhar para o futuro do Benfica, mas gostamos de ganhar", concluiu.

Recorde que, nos três jogos oficiais realizados em 2022/23, o Benfica B teve dois empates (Académico de Viseu e Tondela) e uma derrota (com o Estrela da Amadora).