Luis Castro despede-se do Al Duhail com conquista da Taça

De saída do Al Duhail (Qatar), para assumir o comando do Botafogo (Brasil), Luís Castro despediu-se em grande estilo, conquistando a Taça do Emir, numa vitória expressiva.

O jogo não podia ter corrido melhor para a equipa de Luís Castro, que goleou o Al Gharafa (5-1), na final disputada em Doha.

Esta é a primeira Taça do currículo de Luís Castro, campeão na Ucrânia com o Shakhtar Donetsk, em 2019/20, depois de ter vencido a Liga 2 pelo F. C. Porto B, em 2015/16.

De resto, o antigo técnico dos dragões, Rio Ave, Vitória de Guimarães ou Desportivo de Chaves, entre outros emblemas, consegue o primeiro título desde que chegou ao clube, em 11 de agosto de 2021.

O Al Duhail já tinha confirmado a saída de Luís Castro após esta partida, satisfazendo o "desejo manifestado pelo treinador" de seguir para o Brasil, onde será anunciado em breve no comando técnico do Botafogo, tendo acenado aos adeptos após festejar com os jogadores no relvado.