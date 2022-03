Luís Castro diz-se "pronto para iniciar a caminhada" no Botafogo

JN Hoje às 14:58 Facebook

Twitter

Partilhar

Apesar de ainda não ter sido apresentado no Botafogo, Luís Castro acabou com qualquer dúvida que pudesse ainda persistir relativamente ao seu futuro.

O técnico português, que deixou recentemente o Al-Duahil, do Catar, publicou nas suas redes sociais uma fotografia segurando uma camisola do clube do Rio de Janeiro, tendo juntado a seguinte frase à imagem: "Pronto para iniciar a caminhada com a estrela solitária ao peito, servindo o glorioso".

Aos 60 anos, Luís Castro prepara-se para a primeira aventura no futebol brasileiro, depois de experiências na Ucrânia, onde foi campeão pelo Shakhtar Donetsk, e no Catar, pelo Al-Duhail, pelo qual conquistou, recentemente, a Taça do Emir.

O também antigo técnico de F. C. Porto, V. Guimarães, Rio Ave e D. Chaves, entre outros, deverá chegar ao Rio de Janeiro no domingo.