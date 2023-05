Luís Castro e conhecidos de Portugal brilham no Brasileirão

A temporada do Botafogo está a correr de feição. A equipa treinada por Luís Castro segue no primeiro lugar do Brasileirão e conta com um plantel com muitas caras conhecidas do futebol português. Mas as chaves para o sucesso são muitas.

Primeiro lugar do Brasileirão, segundo melhor ataque, o melhor arranque dos últimos 40 anos e a Taça Rio no bolso. A temporada do Botafogo começou de forma brilhante e o treinador português Luís Castro está a recolher elogios um pouco por todo o Brasil. De um plantel com muitas caras conhecidas do futebol português, à intensidade e ao estádio, são muitas as chaves para o sucesso do clube.

Plantel